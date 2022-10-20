يتميزان بالواقعية التامة.. ما هدفا مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؟

والهدف الثاني، تعزيز جهود المنطقة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل 10 في المئة من المساهمات العالمية، والمساعدة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن إنتاج النفط والغاز بأكثر من 60 في المئة، من خلال تعزيز الشراكات والعمل الجماعي، وتشير هذه البيانات إلى أن دول المنطقة ستجني فوائد مناخية تنعكس على جودة مناخها والحياة فيها أكثر من دول العالم الأخرى، مما يؤكد ضرورة العمل الجماعي لدول المنطقة في تطبيق المبادرة، وتعبيراً من المملكة عن حسها الجماعي في تطبيق المبادرة، فستعقد النسخة الثانية من قمة المبادرة في 7 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ بمصر بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ "كوب 27".