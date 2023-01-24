"السلامة": برنامج الإسكان يحتاج إلى تحول نوعي في توفير المعروض والحلول التمويلية

وقال "السلامة" خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030" ضمن أعمال النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار: برنامج الإسكان ركز منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة التملك، والبرنامج يسهم في توفير الوحدات السكنية المناسبة للمستفيدين.