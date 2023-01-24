"السلامة": برنامج الإسكان يحتاج إلى تحول نوعي في توفير المعروض والحلول التمويلية

أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان المهندس نوفل السلامة أن رؤية المملكة 2030 ركزت على محاور أساسية وخرج منها مستهدفات تسهم في توفير بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل.
وقال "السلامة" خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030" ضمن أعمال النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار: برنامج الإسكان ركز منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة التملك، والبرنامج يسهم في توفير الوحدات السكنية المناسبة للمستفيدين.
وأشار إلى أن برنامج الإسكان يواجه تحديات عدة وهو بحاجة إلى تحول نوعي في المنظومة سواءً الخاصة في توفير المعروض العقاري أو الحلول التمويلية بشكل أساسي.
وبيّن أن القطاع الإسكاني يمثل أكثر من 60% من القطاع العقاري، ويحتاج إلى تطوير ليتمكن من توفير الوحدات السكنية المطلوبة للمواطن من حيث تمكين المطورين العقاريين وإعادة التنظيمات والتشريعات.
وأفاد "السلامة" أن البرنامج يقدم حلولاً سكنية تلبي احتياجات وتطلعات الأسر السعودية وحقق نجاحات ملموسة خلال المرحلة السابقة، وكان أبرزها تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على التمويل بشكل مباشر من خلال التنظيم الذي تم إيجاده للوصول للمستهدفات المطلوبة وتحقيق النمو من حيث التحكم بالتشريعات والتوجيهات الحكومية لتحريك الفائدة.
وأضاف أن برنامج الإسكان يعمل على تطوير وتحسين اللوائح والأنشطة التنظيمية والتشريعية من خلال إنشاء الهيئة العامة للعقار لتكون الجهة التنظيمية المركزية للقطاع العقاري.