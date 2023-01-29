وزير الشؤون الإسلامية يُدشّن 5 خدمات جديدة لخدمة المستفيدين على الرقم الموحد 1933

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في الوزارة اليوم، 5 خدمات جديدة لخدمة المستفيدين على الرقم الموحد 1933، وذلك لتمكين المستفيدين من جميع خدمات الوزارة من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى خدمات منسوبي المساجد في جميع مناطق المملكة.
وتمثّلت الخدمات الجديدة في زيادة عدد الخطوط من (5) خطوط إلى (50) خطًا تم تشغيل (10) خطوط حاليًا والباقي في وضع الاستعداد، إضافة إلى تقنية تسجيل المكالمات وحفظها، وإضافة خاصية تقييم مستوى الخدمة.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن هذه الخدمات تستهدف المواطنين والمقيمين وكل من يستفيد من خدمات الوزارة عبر توظيف التقنية، مما يسهل المتابعة والمشاركة في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر قطاعاتها المختلفة.
يُذكر أن مركز الاتصال الموحد 1933 استقبل منذ افتتاحه ما يزيد عن 240.000، مائتين وأربعين ألف مكالمة تتم متابعتها أولاً بأول عن طريق الفريق الرئيسي في الوزارة، وكل فرع من فروع المملكة.