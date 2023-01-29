وزير الشؤون الإسلامية يُدشّن 5 خدمات جديدة لخدمة المستفيدين على الرقم الموحد 1933

وتمثّلت الخدمات الجديدة في زيادة عدد الخطوط من (5) خطوط إلى (50) خطًا تم تشغيل (10) خطوط حاليًا والباقي في وضع الاستعداد، إضافة إلى تقنية تسجيل المكالمات وحفظها، وإضافة خاصية تقييم مستوى الخدمة.