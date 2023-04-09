نجران.. إزالة 44483م2 من مخلّفات البناء خلال مارس الماضي

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي، أن الأمانةَ وبلدياتها قامت بحصرٍ لكميات ومعالجات عناصر التشوُّه البصري وتحسين المظهر الحضري؛ وذلك بإزالة 108 حواجز خرسانية، وإصلاح 18911 مترًا مربّعًا من حفر الشوارع، وصيانة 652 عمود إنارة، وصيانة 3008 مترات مربّعة من الأرصفة المتهالكة، وإعادة دهان 13300 متر طولي من "بدورات" الأرصفة، و177 مترًا طوليًّا من الخطوط الأرضية، إضافةً إلى معالجة 470 مترًا مربّعًا من الكتابات المشوّهة على الجدران، ومعالجة 145 من حاويات وتكدس النفايات، وإزالة 39 سيارة تالفة، وتسوير مبانٍ تحت الإنشاء بطول 1066 م2، وملعبين مهجورين، وصيانة وإضافة دورات مياه عامة عددها 46، ومعالجة 40 موقعًا من مواقع الباعة المتجوّلين.