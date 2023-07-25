ضمن 18 قرارًا اتخذها برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرر استمرار العمل بأحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية وزير الإعلام بالنيابة بندر بن إبراهيم الخريف، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بالمشاركات الفاعلة للمملكة على المستوى الدولي في مواجهة آثار التغير المناخي، والإسهام في الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات، من خلال تنويع مزيج الطاقة المُستخدم، وتعزيز استخدام تقنيات نظيفة لجميع مصادر الطاقة، بما فيها المتجددة والمواد الهيدروكربونية، والعزم على الاستمرار في تحقيق الريادة في إنتاج الهيدروجين النظيف وتصديره.