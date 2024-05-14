"القاضي" يستذكر مقاهي ينبع القديمة.. ومطالب بإحياء ثقافة المقهى الشعبي

وأضاف أن شرائح مجتمع المقاهي كانت تتوزع بحسب مرتاديها، فهناك مقهى الشعراء وأهل الفن ، ومقاهٍ أخرى بحسب المهن، سواء من العاملين في حركة السفن والقطار ونقل البضائع أو مقاهٍ للبحارة وهكذا، ‏‎ومن أبرز تلك المقاهي الشهيرة التي كانت في ينبع منذ عقود مضت منها : قهوة القارح في طرف السوق أمام الميناء وقهوة عواد أبوعيسى خلف مسجد السنوسي وقهوة حسن مزين المعروف بالتمرة وسط السوق وقهوة الحادي في مبنى المنشية وقهوة العنيبسي في مبنى الأوتيل على البحر مباشرة وقهوة الخفاجي وقهوة أبوقشيعة في وكالة باجنيد وقهوة شكوكو وقهوة السيد وقهوة صالح المحلاوي المعروف بالصقر في وسط السوق.