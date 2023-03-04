34 ورقة علمية تحمل "مستجدات تقنيات الإنجاب" بمؤتمر فقهي طبي بالرياض

وتُناقش الجلسات العلمية، الأحكام الشرعية في مستجدات تقنية مساعدة الإنجاب، والرؤية الفقهية فيها، والفحص الوراثي في ضوء التطور الطبي والتقني، وأثر الحالة الاجتماعية على الحكم، إضافة إلى عملية زرع النخاع الشوكي أو الانتفاع من الخلايا الجذعية الجنينية في علاج الأخ المريض، كذلك الوقاية من الأمراض الوراثية والسرطانات ذات الاستعداد الوراثي والأمراض متأخرة الظهور وغيرها من الأمراض.