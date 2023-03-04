34 ورقة علمية تحمل "مستجدات تقنيات الإنجاب" بمؤتمر فقهي طبي بالرياض

بدأت الجلسات العلمية للمؤتمر الطبي الفقهي لمستجدات تقنية مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي للأجنة قبل الإرجاع وأخلاقياتها، اليوم، من تنظيم الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، لمدة ثلاثة أيام بالرياض.
ويشارك في المؤتمر: أعضاء من هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في علاج العقم وتقنية مساعدة الإنجاب وعلم الوراثة والجينات وطب التخدير والعناية الحرجة والأعصاب، ومختصي الأخلاقيات الطبية الحيوية، كذلك في مجال القانون، من خلال 34 ورقة علمية.
وتُناقش الجلسات العلمية، الأحكام الشرعية في مستجدات تقنية مساعدة الإنجاب، والرؤية الفقهية فيها، والفحص الوراثي في ضوء التطور الطبي والتقني، وأثر الحالة الاجتماعية على الحكم، إضافة إلى عملية زرع النخاع الشوكي أو الانتفاع من الخلايا الجذعية الجنينية في علاج الأخ المريض، كذلك الوقاية من الأمراض الوراثية والسرطانات ذات الاستعداد الوراثي والأمراض متأخرة الظهور وغيرها من الأمراض.
يُذكر أن الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، تهدف إلى أن تكون مرجعًا علميًّا رائدًا في الدراسات والاستشارات والتعليم المستمر والبحث العلمي في القضايا الطبية، كما تشجع على تبادل الإنتاج العلمي والتجارب العلمية.