الطالب "السبيعي" يحصد الميدالية البرونزية في أولمبياد الأحياء الدولي

وهنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الطالب وأسرته ومدرسته ومكتب التعليم، مثمنًا جهود الشؤون التعليمية، وإدارة الأداء التعليمي "قسم النشاط الطلابي"، في دعم الطالب ورعايته، والوصول به إلى منصات التكريم.