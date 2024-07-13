الطالب "السبيعي" يحصد الميدالية البرونزية في أولمبياد الأحياء الدولي

حقق الطالب عبدالله بن هاجد السبيعي، الميدالية البرونزية في أولمبياد الأحياء الدولي 2024 في العاصمة الكازاخستانية "أستانا" من بين 80 دولة و800 طالب.
وهنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الطالب وأسرته ومدرسته ومكتب التعليم، مثمنًا جهود الشؤون التعليمية، وإدارة الأداء التعليمي "قسم النشاط الطلابي"، في دعم الطالب ورعايته، والوصول به إلى منصات التكريم.
وأكد أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها تعليم الطائف في عددٍ من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.
كما بارك للطلبة المشاركين تحقيقهم جوائز دولية في الأولمبياد، راجياً لهم التوفيق والسداد.