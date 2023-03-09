"الشنبري": لهذه الأسباب ناتج الاقتصاد السعودي يفوق 16 دولة عربية مجتمعة

وتفصيلًا، قال الشنبري لـ"سبق": إن القطاع غير النفطي، على سبيل المثال، لا يزال يتفرد بأرقام غير مسبوقة في مجال الأنشطة الاقتصادية؛ مما يعزز تنويع الإيرادات التي كانت تعتمد فقط في وقت سابق على سلعة واحدة وهي الأنشطة النفطية، ويخلق أيضًا تنمية لمصادر الدخل ضمن رؤية المملكة 2030 التي عملت وساهمت بشكل جذري في تغيير "نموذج الاقتصاد السعودي".