المتهمة غدرته بطعنات في رقبته..."سبق" تكشف تفاصيل واقعة وفاة "الغريبي" الشاب المبتعث بأمريكا

كشفت "سبق" تفاصيل وفاة الشاب الوليد الغريبي "٢٥عامًا"، مغدوراً على يد جارته بالعمارة التي يسكنها في ولاية جورجيا الأمريكية، حيث قامت المتهمة بغدره بطعنات برقبته وهو في دورة المياه وفارق الشهيد الحياة مغدوراً، وكان على وشك التخرج، إذ تخصص في هندسة الشبكات، وتبقى على فرحة التخرج قرابة الشهرين.