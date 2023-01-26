المتهمة غدرته بطعنات في رقبته..."سبق" تكشف تفاصيل واقعة وفاة "الغريبي" الشاب المبتعث بأمريكا

كشفت "سبق" تفاصيل وفاة الشاب الوليد الغريبي "٢٥عامًا"، مغدوراً على يد جارته بالعمارة التي يسكنها في ولاية جورجيا الأمريكية، حيث قامت المتهمة بغدره بطعنات برقبته وهو في دورة المياه وفارق الشهيد الحياة مغدوراً، وكان على وشك التخرج، إذ تخصص في هندسة الشبكات، وتبقى على فرحة التخرج قرابة الشهرين.
وقال عمه "محمد الغريبي" لـ"سبق": الوليد الله يرحمه يسكن في عمارة عبارة عن 9 غرف ودورة مياه والصالة والمطبخ مشترك، والمتهمة تسكن معهم بنفس العمارة بالدور الثالث، وقامت بغدره رحمه الله وهو بالحمام بطعنه برقبته وسرقت هاتفه الجوال والجهاز المحمول ومحفظته وهربت، والحمد لله على كل حال".
واختتم: "وتقرير الشرطة يقول إنها ليست طالبة ومدمنة مخدرات وعمرها 19 عامًا، وحسبنا الله وكفى، أما عن الرسالة المتداولة التي تقول إنه عرض أثاثه للبيع وهكذا لا صحة لها، وبالنسبة للجثمان والعزاء السفارة ذكرت لأخي والد المتوفى غداً يستلمها وإن شاء الله يوصل بالسلامة، ويتم تحديد موعد الصلاة والعزاء".