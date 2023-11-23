رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين يعلن بدء أعمال الهيئة باعتبارها جهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين

وصرّح رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، بأن الهيئة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف التي أنشئت من أجلها؛ ومن أبرزها تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه، بالإضافة إلى حماية حقوق المؤمّن عليهم والمستفيدين، وترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية، وخلق المزيد من الابتكارات والمنتجات التأمينية، ورفع الوعي التأميني.