"أمير حائل" لكفيفة طلبت شفاعته لدراسة الماجستير: "على الخشم وتامري أمري"

لبّى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، طلب الطالبة الكفيفة علياء خميس الشمري، بأن يتشفّع لها ولزميلتها لدراسة الماجستير في جامعة الملك سعود أو جامعة الملك عبدالعزيز، بعد تخرجهما من جامعة حائل.
وقالت علياء: إنهما متفوقتان ويعتبران أول أخصائيتين اجتماعيتين كفيفتين تتخرجان من الجامعة.
وأجاب الأمير بـ"على الخشم وتامري أمري"، مضيفًا: "نريدكما عنوانًا مميزًا في سماء حائل".
وأكد أن التميز ليس في البصر بقدر ما هو في البصيرة.
جاء ذلك خلال تدشينه "المؤتمر الدولي للحوسبة الذكية وتطبيقاتها"، والذي تنظمه جامعة حائل ممثلة في كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي.