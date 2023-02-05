"أمير حائل" لكفيفة طلبت شفاعته لدراسة الماجستير: "على الخشم وتامري أمري"

لبّى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، طلب الطالبة الكفيفة علياء خميس الشمري، بأن يتشفّع لها ولزميلتها لدراسة الماجستير في جامعة الملك سعود أو جامعة الملك عبدالعزيز، بعد تخرجهما من جامعة حائل.