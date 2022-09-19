نيابة عن الملك.. "تركي بن محمد" يشارك في مراسم عزاء الملكة إليزابيث

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، شارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، في مراسم العزاء الرسمية، في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية، في العاصمة البريطانية لندن.