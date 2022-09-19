نيابة عن الملك.. "تركي بن محمد" يشارك في مراسم عزاء الملكة إليزابيث

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، شارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، في مراسم العزاء الرسمية، في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية، في العاصمة البريطانية لندن.
ونقل خلال مراسم العزاء، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية.