بالعربية والصينية والإنجليزية.. مدرسة بالأفلاج تحتفل بذكرى اليوم الوطني

وشهد الحفل الذي أقامته المدرسة اليوم، حضور مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة ومساعده للشؤون المدرسية راشد العجالين وعدد من مشرفي إدارة التعليم، تنوعت خلاله فقرات الحفل، وتضمنت قصائد شعرية وطنية وأوبريت، وكلمات خطابية بلغات عربية وأجنبية، وكلمة لمدير المدرسة أحمد الخرعان، كما تناغمت مشاعر الانتماء والاعتزاز بالوطن وقيادته في فقرات الحفل التي قدّمها طلاب ومعلمي المدرسة.