"الإرشاد الزراعي": الديدان المعوية من أمراض الخريف الشائعة بين الإبل.. واتباع نظام الرعي الدوري يساعد على الوقاية

أوضح "الإرشاد الزراعي" أن الديدان المعوية تُعَد من الأمراض الشائعة التي تصيب الإبل خلال فصل الخريف؛ ما يؤثر في صحتها وأدائها العام. وأشار إلى أن من أبرز أعراض الإصابة بالديدان المعوية، فقدان الشهية وحدوث الإسهال، وهي مؤشرات تستدعي التدخُّل السريع لضمان سلامة الإبل.
وأضاف "الإرشاد الزراعي"، أن العلاج الوقائي الفعّال يتضمّن استخدام أدوية مضادّة للطفيليات بشكلٍ دوري، مع الحرص على الحفاظ على أماكن تربية الإبل نظيفة وآمنة.. وأوصى باتباع نظام الرعي الدوري كوسيلة أساسية للحد من انتشار الطفيليات، وذلك لضمان حماية الإبل وتعزيز إنتاجيتها.