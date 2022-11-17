قاعدة الظفرة.. صور لمشاركة القوات السعودية في تمرين "مركز الحرب الجوي"

نشرت وزارة الدفاع صورًا تظهر جانبًا من مشاركة القوات الجوية في تمرين "مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي 2022"، في قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات.
وكانت قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد شهدت انطلاق تمرين "مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي"، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية إلى جانب قوات دول: الإمارات، اليونان، عُمان، فرنسا، ألمانيا، الهند، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وتستمر نحو 25 يومًا.
وقال قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن محمد بن سعيد الأحمري: "إن القوات الجوية تشارك بست طائرات من نوع تورنيدو بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة".
وأشار إلى أن التمرين يهدف إلى التدريب على عمليات القتال الجوي في تحالف قوات دولية، والاستفادة من تطبيق مفهوم العمل المشترك في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية كذلك تبادل الخبرات العسكرية في مجال التخطيط والتنفيذ مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة، ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية للأطقم الجوية والفنية المساندة، وكذلك رفع جاهزية وكفاءة العمليات المساندة الإمدادية والإدارية وعمليات الحرب الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية بين الدول المشاركة.