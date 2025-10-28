الرئيس التنفيذي لـ"هيونداي موتور" يلتقي ولي العهد السعودي ويستعرض مشروع المصنع الجديد في المملكة

وتشهد هيونداي وكيا نمواً متواصلاً في السوق السعودية، إذ بلغ حجم مبيعاتهما حتى سبتمبر 2025 نحو 149 ألف مركبة بزيادة 8.5% عن العام السابق، مع خطة للوصول إلى 210 آلاف مركبة بنهاية العام.