"السعودي الألماني الصحية" راعٍ استراتيجي لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة للعام 2025

تشارك "السعودي الألماني الصحية"، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كراعٍ استراتيجي في النسخة الخامسة من "مؤتمر ومعرض الحج"، الذي تستضيفه مدينة جدة، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وتنظمه وزارة الحج والعمرة في "جدة سوبر دوم"، خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري.
وبهذه المُشاركة، تواصل "السعودي الألماني الصحية" دورها الرائد في خدمة ضيوف الرحمن، حيث تشارك هذا العام تحت مظلة وزارة الصحة، في استمرار لمشاركاتها السابقة، تأكيدًا على التزامها بدعم منظومة الرعاية الصحية خلال موسم الحج وتعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية لتقديم خدمات طبية متميزة لزوار بيت الله الحرام تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي هذه المشاركة امتدادًا للدور الحيوي الذي قامت به "السعودي الألماني الصحية" خلال موسم الحج الماضي، حيث قدّمت خدماتها الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة لأكثر من 600 ألف حاج من مختلف الجنسيات ومكاتب الحجاج، عبر طاقم يضم أكثر من 400 من الكوادر الطبية والفنية والإدارية، إلى جانب أكثر من 30 سيارة إسعاف مجهّزة بالكامل، وتشغيل العيادات والنقاط الطبية داخل المشاعر المقدسة وخارجها.
كما نجحت "السعودي الألماني الصحية" خلال العام الماضي في تقديم خدمات الرعاية العاجلة لعدد كبير من الحجاج، من خلال التعاقدات مع مكاتب الحجاج والمشاركة بفرق طبية ميدانية منتشرة داخل المشاعر المقدسة وخارجها، بما أسهم في تعزيز منظومة الخدمات الصحية المقدّمة لضيوف الرحمن.
وفي تعليقه على المشاركة، قال مكارم صبحي البترجي، نائب رئيس مجلس إدارة "السعودي الألماني الصحية": "يمثل هذا الحدث فرصة لاستعراض رؤيتنا المستقبلية المتوافقة مع رؤية السعودية 2030، وترسيخ التزامنا بتقديم خدمات صحية مبتكرة وتجربة استثنائية لضيوف الرحمن، تتيح لهم أداء مناسكهم براحة وطمأنينة، انسجامًا مع فلسفتنا "نرعاكم كأهالينا" التي تجسد جوهر رسالتنا الإنسانية في كل ما نقدمه من رعاية وخدمة".
وأضاف: "نفخر بأن نكون جزءًا من المنظومة الوطنية التي تضع خدمة الحجاج في مقدمة أولوياتها، ونسعى من خلال خبراتنا المتراكمة وشراكاتنا المستمرة مع وزارة الصحة إلى الارتقاء بمستوى الرعاية خلال موسم الحج، عبر حلول مبتكرة تسهم في إنقاذ الأرواح وتحقيق تجربة صحية آمنة ومتكاملة للحجاج".
ويشكل مؤتمر ومعرض الحج أحد أبرز المنصات السعودية التي تسلط الضوء على الجهود الوطنية في تطوير منظومة الحج، ويستقطب نخبة من المختصين والخبراء والجهات المعنية من داخل المملكة وخارجها، بهدف تبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات، ومواكبة التطورات التقنية والإدارية بما يعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
فيما تستمر "السعودي الألماني الصحية" بدعم الجهود الوطنية خلال موسم الحج، تجسيدًا لرؤيتها في الريادة الإقليمية لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة والتزامها الراسخ بمبادئ الابتكار والاستدامة في تقديم الخدمات الصحية.