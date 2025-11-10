"السعودي الألماني الصحية" راعٍ استراتيجي لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة للعام 2025

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا للدور الحيوي الذي قامت به "السعودي الألماني الصحية" خلال موسم الحج الماضي، حيث قدّمت خدماتها الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة لأكثر من 600 ألف حاج من مختلف الجنسيات ومكاتب الحجاج، عبر طاقم يضم أكثر من 400 من الكوادر الطبية والفنية والإدارية، إلى جانب أكثر من 30 سيارة إسعاف مجهّزة بالكامل، وتشغيل العيادات والنقاط الطبية داخل المشاعر المقدسة وخارجها.