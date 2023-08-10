"إتقان العقارية" تحصد 3 شهادات في الآيزو.. و"الرشيد": تحقيقًا لمستهدفات الرؤية

حصدت شركة إتقان العقارية، رائدة التسويق العقاري بالمملكة ثلاث شهادات للآيزو (9001:2015 ISO و ISO 45001: 2018، ISO 9001 : 2015 وذلك في مجالات إدارة نظام الجودة والسلامة والصحة المهنية والبيئة، كأول شركة تحصل على هذه الشهادات في مجال التسويق العقاري بالمملكة والذي يعكس مساهمتها والطاقم الإداري في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.
ويأتي ذلك تتويجًا لجهودها في تطبيق نظام الجودة ومتطلباته، ونظير برامجها في الحوكمة، ورفع مستوى الخدمات والمشروعات والشفافية وتطبيق المعايير المهنية والإدارية.
واجتازت "إتقان العقارية" 3 مراحل أساسية لحصد الشهادة في الجودة هي: إنشاء النظام بالإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي، وإنشاء نظام الجودة بالإدارات العامة المرتبطة بمجلس الإدارة، إلى جانب تأهيل سائر قطاعات الشركة لمواءمة النظام مع أنظمتها، وفق الهيكل التنظيمي المعتمد مع الالتزام بمتطلبات المواصفات والعمل وفق بنودها العالمية.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبد العزيز بن فهد الرشيد، سعي الشركة الدائم للاستفادة من فرص التحسين المستمر مع توظيف جميع الفرص المتاحة ونقاط القوة لتوجيه جميع الموارد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
وبيّن "الرشيد" أن الشركة تسعى لتحقيق ومواصلة مسيرة التقدم للوصول إلى أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي مع الحرص على تطبيق أفضل الممارسات في بيئات العمل، وتحقيق الريادة على جميع الأصعدة، ولا سيما ارتباطها بالتسويق العقاري والمنشآت التجارية والاستثمارية والسكنية.
كما نوه "الرشيد" بحصول الشركة على شهادة الآيزو. في السلامة والصحة المهنية والبيئة تماشيًا مع حرصها على تفعيل آليات السلامة في بيئة العمل وتوفير أدوات السلامة الخاصة بإطفاء الحريق وخطة الإخلاء السريع وفق أحدث التقنيات، مشيدًا في ختام تصريحه بتعاون منسوبي الشركة كافة بتطبيق الاشتراطات البلدية واشتراطات السلامة الخاصة بالمواقع المماثلة.