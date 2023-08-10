"إتقان العقارية" تحصد 3 شهادات في الآيزو.. و"الرشيد": تحقيقًا لمستهدفات الرؤية

حصدت شركة إتقان العقارية، رائدة التسويق العقاري بالمملكة ثلاث شهادات للآيزو (9001:2015 ISO و ISO 45001: 2018، ISO 9001 : 2015 وذلك في مجالات إدارة نظام الجودة والسلامة والصحة المهنية والبيئة، كأول شركة تحصل على هذه الشهادات في مجال التسويق العقاري بالمملكة والذي يعكس مساهمتها والطاقم الإداري في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.