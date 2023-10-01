شاهد.. "القرية السعودية" في روما تختتم احتفالها باليوم الوطني بمشاركة 10 آلاف زائر

بمشاركة أكثر من 20 جهة سعودية وإيطالية، وحضور ما يقارب من 10 آلاف زائر خلال خمسة أيام متتالية، اختتمت احتفالية "القرية السعودية" في العاصمة الإيطالية روما نظمتها سفارة المملكة لدى إيطاليا، وشاركت فيها الملحقية الثقافية السعودية في إيطاليا ودول الإشراف (اليونان ومالطا) مُمثلة عن وزارة التعليم احتفالاً باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين، ومرور تسعين عاماً من العلاقات الصديقة بين المملكة وإيطاليا.