شاهد.. "القرية السعودية" في روما تختتم احتفالها باليوم الوطني بمشاركة 10 آلاف زائر

بمشاركة أكثر من 20 جهة سعودية وإيطالية، وحضور ما يقارب من 10 آلاف زائر خلال خمسة أيام متتالية، اختتمت احتفالية "القرية السعودية" في العاصمة الإيطالية روما نظمتها سفارة المملكة لدى إيطاليا، وشاركت فيها الملحقية الثقافية السعودية في إيطاليا ودول الإشراف (اليونان ومالطا) مُمثلة عن وزارة التعليم احتفالاً باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين، ومرور تسعين عاماً من العلاقات الصديقة بين المملكة وإيطاليا.
وتضمنت المشاركة ركن الخط العربي الذي شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور الإيطالي والدولي ومنشورات تعليم اللغة العربية ومعرضاً فوتوغرافياً للتعليم السعودي قديماً وحديثاً.
كما تضمن ركن الملحقية عرضاً حياً لأهم مؤشرات ومبادرات التعليم كمبادرة "ادرس في السعودية" والاستثمار الأجنبي في التعليم بالمملكة، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 500 نسخة من القصص السعودية للأطفال مترجمة باللغة الإيطالية.
وعلى هامش الفعاليات نظمت الملحقية الثقافية مجموعة من المحاضرات والملصقات العلمية لعدد من المبتعثين في إيطاليا وحوارات شعرية متميزة تألق بها مختصو اللغة العربية والترجمة.
وفي كلمة ألقتها الملحق الثقافي في إيطاليا الدكتورة تهاني البيز، أشارت أن احتفالية "القرية السعودية" شهدت جهوداً تشاركية لقطاعات سعودية ممن صنعوا أهم أركان الاحتفالية، وأثروا المشهد بعملهم التنظيمي الدؤوب وبإشراف مباشر من سفارة المملكة ودعم لا محدود قدمته وزارة التعليم لمشاركة الملحقية في هذه المناسبة الهامة.
وقالت إن "نجاح الاحتفالية بهذا الزخم الكبير يعود إلى الارتكاز على الولاء والحب العميق لهذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية ومرور 93 عاماً من الأمن والأمان والعطاء". سائلة الله لقيادتنا الحكيمة وللشعب السعودي الكريم دوام الرخاء والعلو والعزة.