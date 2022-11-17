شركة البحر الأحمر الدولية تنال شهادة آيزو 37000 للحوكمة الرشيدة في المملكة

جاء إطلاق هذا المعيار في سبتمبر من عام 2021م، من قبل المعهد البريطاني للمعايير (بي إس آي)، وهو المعيار الأول من نوعه في العالم الذي يقدم إرشادات حول حوكمة المنظمات، ويسلط هذا المعيار الضوء على الممارسات المُثلى للحوكمة الرشيدة التي تتجاوز تطبيقها في إدارات فردية منعزلة، إلى تبنّي نهج حوكمة فعّال على مستوى المنظمة بأكملها؛ لتحقيق أهدافها على الوجه الأمثل.