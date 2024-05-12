المعلم البلوي "مُنقذ الطالب من الاختناق": ما قمت به واجب ديني.. وسعدت بزيارة مدير التعليم

اعتبر المعلم عايد بن محمد البلوي؛ معلم التربية البدنية في مدرسة أبو بكر الرازي الابتدائية في تبوك، أن ما قام به تجاه أحد الطلاب الذي تعرّض لحالة اختناق نتيجة انغلاق مجرى التنفس بسبب قطعة خبز هو واجب ديني قبل كل شيء.
وقال البلوي؛ فعلت ما تمليه عليّ رسالتي كمعلم في صرح تعليمي، والحمد لله الذي منّ علينا وتم إنقاذ الطالب، ونحمد الله على سلامته.
وعبّر البلوي؛ عن سعادته بزيارة مدير عام التعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبد الرحمن القعير؛ الذي كان معلمه في دراسته بالمرحلة الثانوية.
وأكّد أنه تشرّف بما نقله له مدير التعليم من شكر وتقدير وزير التعليم الدكتور يوسف بن عبدالله البنيان.
من جانبه، قال مدير المدرسة أحمد بن حايف العنزي؛ إن المعلم عايد البلوي؛ إلى جانب كونه معلم رياضة هو مرشد صحي وحاصل على دورة إسعافات أولية، وحدثت الحادثة وقت الفسحة وفي أثناء تناول الطالب إفطاره شعر بالاختناق وتوجّه فوراً للمعلم في ساحة المدرسة الذي ساعده على استخراج ما كان سبباً للاختناق، والحمد لله على سلامته.
وتحدث الطالب ماجد مسلم العنزي؛ عن الموقف بكل عفوية، قائلاً: "شعرت بالاختناق ولم أستطع التنفس، والحمد لله، أستاذي ساعدني".
بدورها زارت "سبق"، اليوم، مدرسة أبو بكر الرازي الابتدائية، وشهدت تكريم المعلم والطالب في الطابور الصباحي من قِبل مدير عام التعليم.