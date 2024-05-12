المعلم البلوي "مُنقذ الطالب من الاختناق": ما قمت به واجب ديني.. وسعدت بزيارة مدير التعليم

من جانبه، قال مدير المدرسة أحمد بن حايف العنزي؛ إن المعلم عايد البلوي؛ إلى جانب كونه معلم رياضة هو مرشد صحي وحاصل على دورة إسعافات أولية، وحدثت الحادثة وقت الفسحة وفي أثناء تناول الطالب إفطاره شعر بالاختناق وتوجّه فوراً للمعلم في ساحة المدرسة الذي ساعده على استخراج ما كان سبباً للاختناق، والحمد لله على سلامته.