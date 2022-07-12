356 من طلاب التميز في "موهبة" يستعدون للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية

وبينت "موهبة" أن عدد طلاب برنامج التميز 2022 الذين تقدموا للحصول على قبول في أفضل جامعات العالم بلغ 211 طالباً وطالبة، حصلوا على 538 قبولاً في أكثر من جامعة مصنفة ضمن الأفضل على مستوى العالم، منها جامعات: هارفارد، باركلي، كولومبيا، نيويورك، كاليفورنيا، بنسلفانيا، ميتشجان، لندن، ديوك، مانشستر، مفيدةً أن عدد الطلاب الذين تم قبولهم في أفضل 50 جامعةً على مستوى العالم بلغ 96 طالباً وطالبة، بإجمالي 134 قبولاً، بنسبة 45.5% من إجمالي المتقدمين، وحصل 174 طالباً وطالبة على قبول في أفضل 100 جامعةٍ عالمية، بإجمالي 371 قبولاً، بنسبة 82.46% من إجمالي المتقدمين، فيما حصل 181 طالباً وطالبة على قبول في أفضل 200 جامعةٍ في العالم، بإجمالي 546 قبولاً بنسبة 85.8% من إجمالي المتقدمين، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على قبولات في جامعات مسار الرواد 87 طالباً وطالبة، بإجمالي 116 قبولاً، بنسبة 41.23% من إجمالي المتقدمين.