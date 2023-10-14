عرض حصري للأزياء المحلية والعالمية في "مطل البجيري" بالدرعية.. يقام للمرة الأولى

ويهدف "معرض الدرعية للفنون والأزياء"، إلى إبراز الثقافة السعودية وتراث الدرعية الأصيل، وأثرها على تصاميم وخطوط الموضة المحلية والعالمية، إضافة إلى دعم وتشجيع المواهب السعودية في مجال تصميم الأزياء، وتسليط الضوء على إبداعاتهم وإبرازها محليًّا وعالميًّا، والذي يستمر لمدة أسبوع في "مطل البجيري"، ويضم مجموعةً من الأعمال الفنية الإبداعية التي تعبر عن أصالة التصاميم والأفكار السعودية، إضافة إلى مجموعة من القطع الفنية العالمية ذات الأبعاد والتصاميم والمعايير الفنية المميزة، بالتعاون مع "أثر غاليري".