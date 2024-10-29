شركة "السدحان" التجارية تطلق استراتيجيتها 2030 الرياض

وفي ذات السياق، فإن الشركة ملتزمة بالعمل على تطوير نموذج التشغيل والإدارة، حيث ستركز الشركة على تحديث الهيكل التنظيمي كجزء من استراتيجيتها التي تعتمد على الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير الكفاءات الوطنية، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا وتبنّي أحدث التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث تسعى الشركة من خلال ذلك إلى تعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة العميل.