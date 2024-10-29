شركة "السدحان" التجارية تطلق استراتيجيتها 2030 الرياض

أطلقت شركة السدحان التجارية، الشركة الرائدة في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية منذ العام 1952، خطتها الاستراتيجية للتطوير 2030، وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة الشركة كوجهة تسوّق مفضلة للمستهلك السعودي من خلال رؤيتها لتقديم تجربة تسوق مريحة ومرنة تلبي احتياجات العملاء المتطورة.
وتضع شركة السدحان التجارية والتي تعمل من خلال العلامتين التجاريتين (أسواق السدحان) و(متاجر سبار) تطوير تجربة العميل في صميم استراتيجيتها من خلال التطوير الشامل لعملياتها، بما في ذلك تحديث نموذج العمل وتشكيلة المنتجات وتحسين سلسلة الإمداد وتحديث السياسات المختلفة من تسعير وعروض ترويجية، وتسعى الشركة إلى تقديم أفضل قيمة ممكنة للعملاء من خلال ضمان تخفيض كلفة العمليات بصورة تنافسية وضمان تجربة عميل متميزة.
وضمن إطار استراتيجيتها للتطوير، تسعى الشركة للتوسع الطموح في أعمالها وانتشارها باتجاهات مدروسة من خلال تطوير المفاهيم العصرية صغيرة الحجم (MINI MARKET) و(EXPRESS).
وأكدت الاستراتيجية الجديدة التزام الشركة بسياسة التوسع والانتشار، وقد بدأت الشركة بالفعل بإطلاق خطة طموحة لافتتاح 100 فرع جديد في مناطق الرياض، لتكون أقرب لعملائها أينما كانوا سواءً في منازلهم أو أعمالهم أو جامعاتهم؛ تحقيقًا للنمو المستدام وتلبيةً للطلب المتزايد على خدمات التجزئة، بالإضافة لتطوير استراتيجية الشركة في مجال التجارة الإلكترونية التي توليها أهمية كبرى؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وفي ذات السياق، فإن الشركة ملتزمة بالعمل على تطوير نموذج التشغيل والإدارة، حيث ستركز الشركة على تحديث الهيكل التنظيمي كجزء من استراتيجيتها التي تعتمد على الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير الكفاءات الوطنية، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا وتبنّي أحدث التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث تسعى الشركة من خلال ذلك إلى تعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة العميل.
وصرح الأستاذ بدر بن عبدالعزيز السدحان الرئيس التنفيذي لشركة السدحان التجارية: "نحن فخورون بإطلاق استراتيجية 2030 الطموحة التي تهدف إلى تعزيز مكانة شركة السدحان التجارية كشركة رائدة في قطاع التجزئة بالسعودية من خلال العلامتين (أسواق السدحان، متاجر سبار)، ونؤكد عزمنا على المضي قدمًا في خطة التوسع في شبكة الفروع وتطوير مفاهيم تسوق مبتكرة؛ لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التجزئة".
وأضاف: "استثمرنا على مدى السنتين الماضيتين بكثافة في تطوير مفاهيم تجارية مبتكرة وصغيرة الحجم تشمل (MINI MARKET) و(EXPRESS)، تتكيف مع المساحات المحدودة بدءًا من 50 مترًا مربعًا، وذلك بالشراكة مع شركة متاجر سبار العالمية، ولتقديم تجربة تسوق فريدة، إلى جانب استثمارنا في تطوير تطبيق أسواق السدحان من خلال شراكات استراتيجية مع العديد من شركات التقنية العالمية".