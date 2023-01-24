"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار غزيرة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

وحذر المركز المنطقة الشرقية من عواصف رعدية وأمطار غزيرة مصحوبة بسيول وارتفاع في الأمواج، وتساقط البَرَد، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على الأحساء والبطحاء والشيبة والعديد وبقيق وحرض وخريص وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء، كما تشهد المنطقة الشرقية أيضًا أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والبطحاء والشيبة والعديد وبقيق وحرض وخريص وسلوى، وتستمر حتى الساعة الرابعة فجرًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء. وكذلك تشهد المنطقة الشرقية ضبابًا كثيفًا على الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا حتى الساعة العاشرة صباحًا.