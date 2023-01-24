"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار غزيرة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الشرقية وجازان والمدينة المنورة والقصيم والباحة والرياض وحائل وعسير ومكة المكرمة).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد أمطارًا غزيرة مع تساقُط البَرَد، وسيولاً، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والرين والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا أمطارًا متوسطة على الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وحذر المركز المنطقة الشرقية من عواصف رعدية وأمطار غزيرة مصحوبة بسيول وارتفاع في الأمواج، وتساقط البَرَد، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على الأحساء والبطحاء والشيبة والعديد وبقيق وحرض وخريص وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء، كما تشهد المنطقة الشرقية أيضًا أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والبطحاء والشيبة والعديد وبقيق وحرض وخريص وسلوى، وتستمر حتى الساعة الرابعة فجرًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء. وكذلك تشهد المنطقة الشرقية ضبابًا كثيفًا على الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة حائل ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية، تشمل العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على أصم والعرضيات وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن ، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا والعيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد القصيم أيضًا أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب والفطيحة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.