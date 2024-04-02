روح السعودية" تطلق الحملة الترويجية لعيد الفطر ١٤٤٥هـ تحت شعار "عيدكم هنا"

أعلنت "روح السعودية" عن إطلاق الحملة الترويجية لعيد الفطر المبارك ١٤٤٥هـ، تحت شعار "عيدكم هنا"، والتي تهدف للاحتفال بالعيد ونشر الفرحة بين المواطنين والمقيمين والزوار في شتى مناطق المملكة ودعوة السياح من الداخل والخارج للاستمتاع والاحتفال بعيد الفطر في السعودية من خلال تقديم مجموعة واسعة من العروض والمنتجات السياحية المتميزة لإبراز تنوع الوجهات والفعاليات والأنشطة في المملكة خلال فترة عيد الفطر المبارك.
ويأتي عيد الفطر هذا العام بالعروض والفعاليات والمنتجات السياحية حيث بلغ عددها أكثر من 120 منتجًا وعرضًا وباقة سياحية متنوعة تشمل الوجهات التالية: الرياض والدمام وجدة وعسير بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المميزة، حيث تتوزع الفعاليات في كافة مناطق المملكة الـ 13، وتتضمن الفعاليات ألعابًا نارية وحفلات غنائية وعروضًا مسرحية.
وتأتي حملة العيد بالتعاون بين الهيئة السعودية للسياحة وشركائها في منظومة السياحة السعودية، من القطاعين العام والخاص، وتشمل وجهات ومنتجات وفعاليات متنوعة، وعروضًا وباقات تناسب كافة فئات الزوار، تعزيزًا لمكانة السعودية الوجهة السياحية الأسرع نموًا في العالم، وأثبتت قدرتها على أن تكون مقصدًا للسياح من الداخل والخارج على مدار العام.
كما تنطلق فعاليات العيد في وقتٍ أصبح فيه إصدار تأشيرات القدوم إلى المملكة أكثر سهولةً ويسرًا من أيِّ وقت مضى، حيث توفر المملكة عددًا من التأشيرات التي تتيح جميعها السياحة وحضور الفعاليات، وأداء العمرة والزيارة، والتجول في جميع أنحاء المملكة؛ وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة (روح السعودية) https://www.visitsaudi.com/ar؛ للتعرُّف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.