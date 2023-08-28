"ملكية" العاصمة والمشاعر المقدسة تكرم 19 شريكًا في مبادرة درب مكة المُساهمة في سرد تاريخ الحج

وأردف الرشيد: "حلت مبادرة درب مكة خلال موسم حج ١٤٤٤هـ، لخدمة الحجاج من مختلف دول العالم؛ حيث شهدت فعاليّاتها إقبالاً كبيرًا من الزوار، ونجحت في التعريف بتاريخ فريضة الحج، وطرقها من خلال عدد من التقنيات الحديثة، ومنها عروض الصوت والضوء على جبل حراء، وتنوعت الفعاليّات".