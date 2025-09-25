آل هيازع: الاستثمار في الإنسان السعودي أعظم إنجاز في عهد الملك سلمان

وأردف: إلى جانب ذلك، لم تقتصر الحنكة القيادية على الشأن الداخلي، بل امتدت لتؤكد مكانة المملكة الدولية. فبفضل الخبرة والمكانة التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، قادت المملكة مسيرة متفردة نحو الريادة الاقتصادية العالمية، وأصبحت صوتًا مؤثرًا في المحافل الدولية. هذه المقومات كانت الدافع الأكبر لبذل الجهود الحثيثة لإرساء مبادئ السلام العادل، وكانت حافزًا لإقناع العديد من دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين، في تأكيد على عمق دعم المملكة للقضايا العربية والإسلامية”.