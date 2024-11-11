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القيادة تهنئ رئيس جمهورية أنغولا بذكرى استقلال بلاده

تمنت له الصحة والسعادة وللشعب الصديق اطراد التقدم
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أنغولا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية أنغولا بهذه المناسبة، وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أنغولا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الرئيس جواو مانويل غونسالفيس لورينسو

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