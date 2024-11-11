القيادة تهنئ رئيس جمهورية أنغولا بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية أنغولا بهذه المناسبة، وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أنغولا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.