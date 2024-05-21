ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء ويطمئن الجميع على صحة "خادم الحرمين"

طمأن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الجميع، على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن تقديره لكل مَن سأل عن خادم الحرمين الشريفين، للاطمئنان على صحته، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن ينعم على خادم الحرمين الشريفين، بالشفاء العاجل، وأن يمتعه بالصحة والعافية.