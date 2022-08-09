تعديلات جديدة على مادة الحمولات الزائدة للشاحنات في نظام المرور

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن صدور تعديلات جديدة على المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.
وتتعلق المادة بوجوب التزام مركبات النقل بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
التعديلات تضمنت تغليظ عقوبات مركبات النقل المخالفة وإضافة عقوبة للمركبات التي تتجاوز محطات قياس الوزن بلغت 5 آلاف في المرة الأولى وعند التكرار تتضاعف الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.
يشار إلى أن التعديلات الجديدة جاءت للحفاظ على سلامة مرتادي الطرق والحفاظ على سلامة الطرق.