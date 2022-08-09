تعديلات جديدة على مادة الحمولات الزائدة للشاحنات في نظام المرور

التعديلات تضمنت تغليظ عقوبات مركبات النقل المخالفة وإضافة عقوبة للمركبات التي تتجاوز محطات قياس الوزن بلغت 5 آلاف في المرة الأولى وعند التكرار تتضاعف الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.