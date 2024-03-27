"الحربي": تخصيص يوم للاحتفاء بمبادرة السعودية الخضراء تأكيد على التزام المملكة بالتصدي لتداعيات تغير المناخ

وأضاف: لقد أسهمت القوات الخاصة للأمن البيئي في دعم المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قمة الشرق الأوسط الأخضر، ضمن جهود المملكة الدولية في المحافظة على البيئة والاهتمام بشؤون المناخ، وبما يحد من التغيرات السلبية مناخيًا، من خلال مهامها في حماية البيئة وأراضي الغطاء النباتي وإنفاذ الأنظمة البيئية للحد من المخالفات والمشاركة في حملات التشجير بالتكامل والتنسيق مع جهات المنظومة البيئية دعمًا لمبادرة السعودية الخضراء لمكافحة التلوث والتصحر وتحقيق الاستدامة، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.