مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يواصل استقبال طلبات تسجيل الصقارين الدوليين

ويستمر نادي الصقور السعودي باستقبال عمليات التسجيل في مقر النادي حتى 5 ديسمبر الجاري، لمسابقة الملواح في جميع فئات الصقور يوميًّا، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.