"إغاثي الملك سلمان" يُهدي 25 طنًّا من التمور لموريشيوس ويُوزِّع آلاف السلال الغذائية باليمن والسودان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
وقام المشروع بتوزيع 150.000 ربطة خبز خلال الأسبوع الماضي للعائلات المحتاجة من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 125.000 فرد.
يأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة التي تُقدم من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين في مختلف بيئات اللجوء وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.
فيما سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، هدية المملكة العربية السعودية المتضمنة 25 طنًا من التمور لجمهورية موريشيوس.
وقام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريشيوس فايز بن مشل التمياط لنائب رئيس الوزراء في موريشيوس محمد أنور هوسنو، وذلك في مدينة موكا.
حضر التسليم وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية مانيش جوبين، ووزير الثقافة آفيناش تيلوك، ووزيرة التضامن الاجتماعي فضيلة دورياو.
تأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.
ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3,950 سلة غذائية في مديريات عتق وحبان وجردان بمحافظة شبوة، استفاد منها 23,700 فرد بواقع 3,950 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق من جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
كما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج الرياضي في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
وتضمن البرنامج الرياضي على مدى خمسة أيام تنظيم 3 دوريات رياضية لفئة 11 عامًا، وفئة 15 عامًا، وفئة فوق 50 عامًا، وعقد دورة للحكام المستجدين بمشاركة 25 من أبناء مخيم الزعتري، تم خلالها تقديم محاضرات نظرية وتطبيقات عملية قبل أن يقود الحكام المشاركون في الدورة مباريات الأدوار النهائية من الدوري.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاستراتيجية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد آل صاحب التزام الاتحاد بالأعمال الاجتماعية داخليًا وخارجيًا، والمضي قدمًا في تفعيل الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة بما يُسهم في مواصلة العمل على ديمومة نشاطات المسؤولية الاجتماعية التي تؤديها جميع الأطراف.
وقدم الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة على التنسيق المتواصل بهدف إنجاح هذه الفعاليّات بما يضمن تحقيق أهدافها.
يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اختتم في وقت سابق دورة المدربين C بمشاركة 47 مدربًا، كما أُقيمت دورة D للمدربات بمشاركة 27 مدربة.
يأتي ذلك ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة لتعزيز برامج الخدمة الاجتماعية للاجئين السوريين القاطنين في مخيم الزعتري، والسعي إلى تطوير مهاراتهم في شتى المجالات.
فيما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ثمانية برامج تدريبية تطوعية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، استفاد منها 230 فردًا، ضمن المشروع التطوعي السادس والعشرين المنفذ بالمخيم.
واشتملت البرامج على التمديدات الكهربائية والتبريد والتكييف والخياطة والتطريز وتطبيقات الحاسب الآلي؛ بهدف تزويد المستفيدين بالمهارات الأساسية والتي تؤهلهم لسوق العمل، أو إعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم تنفيذ برنامج الصيانة التطوعية والتطبيق العملي للدورات التقنية في أعمال الكهرباء، والتبريد والتكييف، والأجهزة الكهربائية، وصيانة الكراسي المتحركة للمعاقين.
وأوضح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عادل بن حمد الزنيدي أن البرامج المنفذة في مخيم الزعتري تأتي ضمن مذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسة مع مركز الملك سلمان للإغاثة؛ بهدف تفعيل إشراك الفرق التطوعية التابعة للمؤسسة في برامج المركز الإنسانية والتمكين الاقتصادي للمستفيدين وتنمية العمل الخيري.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للتمكين الاقتصادي والتدريب للاجئين السوريين في مخيم الزعتري.
ونفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 62 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
كما تنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.
يأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.
فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 575 حقيبة إيوائية و800 حقيبة مواد عناية شخصية للأسر النازحة في محلية أم درمان بولاية الخرطوم بجمهورية السودان، استفاد منها 4,600 فرد، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشروعات الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق من جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
كما اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب للأطفال في مدينة ميدان بجمهورية إندونيسيا، والذي نُفذ خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 1 يوليو 2024م، بمشاركة 27 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وأجرى الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة 25 عملية جراحية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشروعات الطبية التطوعية المتصلة بجراحة القلب التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.