"إغاثي الملك سلمان" يُهدي 25 طنًّا من التمور لموريشيوس ويُوزِّع آلاف السلال الغذائية باليمن والسودان

وتضمن البرنامج الرياضي على مدى خمسة أيام تنظيم 3 دوريات رياضية لفئة 11 عامًا، وفئة 15 عامًا، وفئة فوق 50 عامًا، وعقد دورة للحكام المستجدين بمشاركة 25 من أبناء مخيم الزعتري، تم خلالها تقديم محاضرات نظرية وتطبيقات عملية قبل أن يقود الحكام المشاركون في الدورة مباريات الأدوار النهائية من الدوري.