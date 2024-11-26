"السعودي الألماني" الصحية تنظِّم المؤتمر الثاني للجودة المرتكزة على القيمة الصحية في الرياض

كما شارك في المؤتمر أكثر من 26 متحدث من صفوة القادة من المملكة العربية السعودية، ممثلين عدة جهات متخصصة في جودة الرعاية الصحية مثل المركز السعودي لسلامة المرضي، المركز السعودي لزراعة الأعضاء، مركز التميز الوطني للترميز الطبي وحساب التكاليف، مركز الصحة الحكيمة، مجلس الضمان الصحي، جامعة الملك سعود وممثلين لشركات التأمين المختلفة (بوبا، التعاونية، تكافل الراجحي) وممثلين لمستشفيات القطاع الخاص من مستشفيات فقيه ودله.