"السعودي الألماني" الصحية تنظِّم المؤتمر الثاني للجودة المرتكزة على القيمة الصحية في الرياض

نظَّمت السعودي الألماني الصحية المؤتمر الثاني للجودة المرتكزة على القيمة الصحية في فندق نارسيس ذا رويال بمدينة الرياض الذي يهدف إلى وضع معايير جديدة للتميز في مجال الرعاية الصحية من خلال تعزيز التعاون مع بعض القادة العالميين الأكثر شهرة في مجال الجودة المركزة علي القيمة.
ويأتي هذا الحدث بالشراكة مع عدد من الجهات الدولية مثل الاتحاد الدولي لقياس النتائج الصحية (ICHOM)، ومستشفى مايو كلينك، صحة اونتاريو ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية بالأردن.
كما شارك في المؤتمر أكثر من 26 متحدث من صفوة القادة من المملكة العربية السعودية، ممثلين عدة جهات متخصصة في جودة الرعاية الصحية مثل المركز السعودي لسلامة المرضي، المركز السعودي لزراعة الأعضاء، مركز التميز الوطني للترميز الطبي وحساب التكاليف، مركز الصحة الحكيمة، مجلس الضمان الصحي، جامعة الملك سعود وممثلين لشركات التأمين المختلفة (بوبا، التعاونية، تكافل الراجحي) وممثلين لمستشفيات القطاع الخاص من مستشفيات فقيه ودله.
وتضمن المؤتمر ورشة عمل شهادة الحزام الأصفر في الرعاية الصحية المرتكزة على القيمة (VBHC): مصممة لتزويد المشاركين بفهم أساسي لمفاهيم VBHC الأساسية لتحسين وقياس نتائج الرعاية الصحية، ومحاضرات وجلسات حوارية لمتحدثين مرموقين مثل جينيفر برايت الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لقياس النتائج الصحيةICHOM ، والدكتورة ريم البنيان، الرئيس التنفيذي لمركز الصحة الحكيمة، بالإضافة الى العديد من المناقشات والحلقات حول مواضيع دمج الأدوات الصحية الرقمية في نماذج VBHC ودور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية الحديثة.
كما تم الاحتفال بإنجاز السعودي الألماني الصحية كأول مزود للرعاية الصحية في المملكة يحصل على اعتماد ICHOM، مما يشكل علامة فارقة على اعتماد الرعاية الصحية الحديثة.
وقال مكارم صبحي بترجي، الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة "السعودي الألماني الصحية": "يمثل المؤتمر محطةً فارقة في رسالتنا لدعم تطور قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. ونولي أهميةً كبيرة للجودة وسلامة المرضى باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز خدمات مرافق الرعاية الصحية."
ومن جهته، قال د. أحمد شبل، الرئيس التنفيذي للسعودي الألماني الصحية: "أتاح المؤتمر منصةً مثالية لعرض أحدث التطورات والحلول المبتكرة الكفيلة بتحسين الرعاية الصحية. ونسعى لإحداث نقلةٍ في قطاع الرعاية الصحية من خلال التركيز على الجودة ".
وقال د. مصطفى غلوش، مدير إدارة الجودة التنفيذي في السعودي الألماني الصحية: "يُسعدنا تنظيم المؤتمر الثاني للجودة، والذي يعكس التزامنا بالمساهمة في النهوض بقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. وسَعَينا من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز أهمية توفير الجودة الموجهة نحو القيمة في قطاع الرعاية الصحية لتعزيز التحسينات على مستوى المنظومة وتعزيز النتائج الإيجابية للمرضى".
وأُتيح للمشاركين في المؤتمر فرصة فريدة لاكتساب معلومات قيمة وشكّل المؤتمر منصةً مبتكرة للخبراء من مختلف المجالات، مثل الأطباء والإداريين والباحثين وواضعي السياسات وروّاد القطاع، للتواصل والمشاركة وإقامة تحالفات استراتيجية، فضلا عن ترسيخ شعار المجموعة "نرعاكم كأهالينا".