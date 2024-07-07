لا للري نهارًا.. 4 نصائح من "الإرشاد الزراعي" لوقاية المحاصيل من لسعة الشمس

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في الإرشاد الزراعي- أن الحرارة الشديدة تتسبب في إصابة ثمار الخضروات بلسعة الشمس؛ مشيرة إلى أن تظليل النباتات، وزراعة نباتات تتحمل درجات الحرارة العالية، وتجنب الري خلال النهار، يقلل من هذه التأثيرات.
وأوضح "الإرشاد الزراعي" عبر حسابه على منصة "إكس"، أن المحاصيل المختلفة تتأثر بموجات ارتفاع درجات الحرارة التي قد تؤدي إلى الإصابة بما يعرف بلسعة أو لفحة الشمس.
وأضاف: "النقاط الواجب مراعاتها في ظل التغيرات المناخية لارتفاع درجات الحرارة وتجنب لسعة الشمس على الثمار، تشمل تخفيف وطأة حرارة الشمس بتظليل النباتات وخاصة الثمار إن أمكن.
وتابع: "يجب استخدام أصناف أكثر تحملًا لحروق الشمس، والقيام بعملية الري ليلًا وتجنب إجراء عملية الري أثناء النهار، ووقاية النباتات من الأمراض التي تؤدي إلى تساقط الأوراق".