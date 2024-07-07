لا للري نهارًا.. 4 نصائح من "الإرشاد الزراعي" لوقاية المحاصيل من لسعة الشمس

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في الإرشاد الزراعي- أن الحرارة الشديدة تتسبب في إصابة ثمار الخضروات بلسعة الشمس؛ مشيرة إلى أن تظليل النباتات، وزراعة نباتات تتحمل درجات الحرارة العالية، وتجنب الري خلال النهار، يقلل من هذه التأثيرات.