بالأسماء.. التجديد لرؤساء 4 جامعات وتكليف رئيس جديد لجامعة الحدود الشمالية

وتضمّنت موافقة المقام السامي تجديد تكليف الدكتور معدي بن محمد القحطاني رئيساً لجامعة أم القرى، والدكتور يوسف بن عبده عسيري رئيساً لجامعة الطائف، والدكتور محمد بن محسن صفحي رئيساً لجامعة بيشة، إضافة إلى تجديد تكليف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع رئيساً لجامعة الجوف، كما صدرت الموافقة السامية على تكليف الدكتور أحمد بن علي الرميح رئيساً لجامعة الحدود الشمالية.