"موسم الرياض" يطرح تذاكر منطقة "بوليفارد وورلد" اليوم

يمكن للزوار البدء بشراء التذاكر من خلال منصة webook المخصصة لبيع تذاكر موسم الرياض. وتفتتح المنطقة أبوابها يوم الأحد، 13 أكتوبر الجاري، بعد إجراء تحديثات شملت زيادة مساحة المنطقة بنسبة 30% وإضافة خمس مناطق جديدة، وهي: المملكة العربية السعودية، تركيا، إيران، أفريقيا، وكورشوفيل. ليصل العدد الإجمالي للمناطق إلى 22 منطقة مستوحاة من بلدان مختلفة حول العالم، تضم 300 مطعم ومقهى وأكثر من 890 محل تجاري.