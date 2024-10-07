"موسم الرياض" يطرح تذاكر منطقة "بوليفارد وورلد" اليوم

طرحت اليوم (الإثنين) تذاكر منطقة "بوليفارد وورلد"، التي تعد واحدة من أكثر مناطق موسم الرياض إقبالاً وشعبية بين السياح من داخل المملكة وخارجها.
يمكن للزوار البدء بشراء التذاكر من خلال منصة webook المخصصة لبيع تذاكر موسم الرياض. وتفتتح المنطقة أبوابها يوم الأحد، 13 أكتوبر الجاري، بعد إجراء تحديثات شملت زيادة مساحة المنطقة بنسبة 30% وإضافة خمس مناطق جديدة، وهي: المملكة العربية السعودية، تركيا، إيران، أفريقيا، وكورشوفيل. ليصل العدد الإجمالي للمناطق إلى 22 منطقة مستوحاة من بلدان مختلفة حول العالم، تضم 300 مطعم ومقهى وأكثر من 890 محل تجاري.
كما تم تطوير مناطق مصر، إسبانيا، وإيطاليا مع إضافة 21 فعالية جديدة تناسب جميع فئات الجمهور، بما في ذلك عروض مسرحية وعروض متجولة من دول العالم.