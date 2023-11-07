مؤسسة العثيم الخيرية تُقدِّم محفظة وقفية بقيمة 10 ملايين ريال ريعها لجمعية دعم الأوقاف الأهلية

اعتمدت مؤسسة العثيم الخيرية محفظة وقفية بقيمة (10.000.000) عشرة ملايين ريال، يُخصص ريعها لدعم برامج وأنشطة جمعية دعم الأوقاف الأهلية.
وأوضح الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن التبرع بإنشاء هذه المحفظة الاستثمارية يأتي تعضيدًا لروح التعاون والتكافل الاجتماعي، والمشاركة في استدامة العطاء الخيري الذي هو ديدن هذه البلاد المباركة، حتى أصبحت مملكتنا محل الاقتداء لما اشتُهرت به من فضائل البذل والعطاء، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رائد العمل الخيري والإنساني، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، مهندس رؤية 2030 التي استهدفت تعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي، وزيادة مساهمته، وتمكينه من التحول نحو المؤسسية والاستدامة.
وأشاد العثيم بجمعية دعم الأوقاف الأهلية التي تُعدُّ رائد الجمعيات؛ باعتبارها أول جمعية خيرية متخصصة في الأوقاف تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف. معربًا عن تمنياته أن يُوفِّق الله القائمين على أمرها في تعزيز مسيرتها وهي تضطلع بإطلاق عدد من المبادرات النوعية التي تسهم في تمكين الأوقاف وتطويرها.
يُذكر أن مؤسسة العثيم الخيرية إحدى المؤسسات الخيرية التي تهتم بالعمل الخيري المستدام لخدمة المجتمع، وتعمل على استدامة النفع، وتعظيم الأثر التنموي المنشود بتوجيه الاهتمام بالأوقاف الخيرية الاستثمارية في الأوراق المالية، التي من شأنها أن تعالج الكثير من مشاكل المجتمع، وتحقق مبدأ التكافل بين فئاته المختلفة.