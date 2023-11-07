مؤسسة العثيم الخيرية تُقدِّم محفظة وقفية بقيمة 10 ملايين ريال ريعها لجمعية دعم الأوقاف الأهلية

وأوضح الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن التبرع بإنشاء هذه المحفظة الاستثمارية يأتي تعضيدًا لروح التعاون والتكافل الاجتماعي، والمشاركة في استدامة العطاء الخيري الذي هو ديدن هذه البلاد المباركة، حتى أصبحت مملكتنا محل الاقتداء لما اشتُهرت به من فضائل البذل والعطاء، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رائد العمل الخيري والإنساني، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، مهندس رؤية 2030 التي استهدفت تعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي، وزيادة مساهمته، وتمكينه من التحول نحو المؤسسية والاستدامة.