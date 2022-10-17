رئيس الهيئات: الخطاب الملكي الكريم يرسم خطى بلادنا المباركة ويؤكِّد على ثوابتها

وأضاف الدكتور السند: لقد استهل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كلمته الضافية بالتأكيد على أن دستور المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها بُنيت على إرساء ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل مبينا أن الخطاب الكريم أوضح ملامح السياسة الداخلية والخارجية، واستعرض ما تمر به بلادنا من تطور تنموي شامل ومستدامٍ، وهي تسير في المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030، ضمن الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.