شاركت بـ11 مشروعًا.. "إنسان" تُحقق 7 جوائز في منتدى "عالم تجربة العميل"

وزار جناحُ "إنسان" الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، واستمع إلى تجربة إنسان في خدمة العملاء ودورها في التواصل مع أصحاب المصلحة؛ حيث تسعى الجمعية إلى المساهمة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال تيسير رحلة العميل بشكل يواكب تطلعاته، ويلبي رغباته، حرصًا منها على تحسين تجربة العميل، وارتفاع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة، وتحقيق درجات التميز المؤسسي وتغطية كل الجوانب ذات الصلة بالعملاء.