شاركت بـ11 مشروعًا.. "إنسان" تُحقق 7 جوائز في منتدى "عالم تجربة العميل"

حصدت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، 7 جوائز في منتدى عالم تجربة العميل الذي نظّمته جمعية تجربة العميل خلال الفترة من 24- 25 يناير 2024م بمدينة الرياض.
وحققت الجمعية الفئاتِ الفضية في أفضل تجربة مواطن، وأفضل استخدام للتكنولوجيا في الأعمال وأفضل ثقافة متمركزة حول العميل، كما حققت فئات البرونزية في فروع الجائزة، عن العميل في صميم كل شيء، والموظف في صميم كل شيء، وأفضل خدمة عملاء، وأفضل استخدام لبيانات العملاء.
وشارك أبناء "إنسان" في تتويج الجمعية بجوائز تجربة العميل.
وفي التفاصيل، فقد شاركت الجمعية في منتدى تجربة العميل بجناح تعريفي واستعراض تجربتها في مجال خدمة العميل والمشاريع التي ترشحت من خلالها للجائزة، وعددها 11 مشروعًا، وإبرازها بتصاميم وعروض مرئية، إضافة لمشاركة مجموعة من منسوبي وأبناء إنسان بالورش التدريبية التي أقيمت خلال فترة المنتدى.
وزار جناحُ "إنسان" الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، واستمع إلى تجربة إنسان في خدمة العملاء ودورها في التواصل مع أصحاب المصلحة؛ حيث تسعى الجمعية إلى المساهمة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال تيسير رحلة العميل بشكل يواكب تطلعاته، ويلبي رغباته، حرصًا منها على تحسين تجربة العميل، وارتفاع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة، وتحقيق درجات التميز المؤسسي وتغطية كل الجوانب ذات الصلة بالعملاء.
وفي سياق متصل احتفت الجمعية بحصولها على جوائز تجربة العميل في مقر الإدارة العامة، وبحضور محمد بن سعد المحارب المدير العام ومنسوبي إنسان ابتهاجًا بهذا التميز.
جدير بالذكر أن الجمعية اعتمدت في وقت سابق لائحة للتواصل مع العملاء ومعالجة الشكاوى، تتضمن مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى التعامل مع كافة أنواع الشكاوى المقدمة من أصحاب المصلحة ومساعدتهم في حل تلك الإشكالات بمهنية عالية وعدالة وشفافية، والاستفادة من اقتراحات وأفكار وشكاوى العملاء؛ بهدف التحسين المستمر، كما توضح اللائحة إجراءات الشكاوى وآلية تقديمها، والمراحل المتبعة لمعالجتها لحين إغلاقها وفق نماذج عمل خاصة بتقديم الشكاوى.