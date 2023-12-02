برعاية "أمير الشرقية".. انطلاق الملتقى الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة "لأجلهم"

بدأ الملتقى بكلمة المدير العام لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية "عبدالرحمن المقبل"، قال فيها: "نسعد في المنطقة الشرقية بأن نكون شركاء جمعية (لأجلهم)، والدعم الدائم لهم على هذا الجهد الذي يبذله القائمون عليها"؛ مشيرًا إلى أن ذوي الإعاقة مبدعون يصنعون ويبدعون ويلفتون الأنظار لأعمالهم التي تدل على أن جمعية "لأجلهم" استثمرت هذه القدرات والمهارات لتصبح بصمة واضحة للمبدعين من ذوي الإعاقة، وأتاحت لهم المجال في الاستثمار في أعمالهم.