برعاية "أمير الشرقية".. انطلاق الملتقى الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة "لأجلهم"

تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أطلقت جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، فعاليات الملتقى الخامس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "اقتصاد مزدهر" في قاعة أمانة المنطقة الشرقية بالدمام.
بدأ الملتقى بكلمة المدير العام لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية "عبدالرحمن المقبل"، قال فيها: "نسعد في المنطقة الشرقية بأن نكون شركاء جمعية (لأجلهم)، والدعم الدائم لهم على هذا الجهد الذي يبذله القائمون عليها"؛ مشيرًا إلى أن ذوي الإعاقة مبدعون يصنعون ويبدعون ويلفتون الأنظار لأعمالهم التي تدل على أن جمعية "لأجلهم" استثمرت هذه القدرات والمهارات لتصبح بصمة واضحة للمبدعين من ذوي الإعاقة، وأتاحت لهم المجال في الاستثمار في أعمالهم.
وبدأت أول محاور الملتقى بالحديث عن الإبداع والابتكار في العمل الاجتماعي والاقتصادي، واستثمار التقنيات المهمة لتمكين ذوي الإعاقة وأسرهم، بالإضافة إلى استخدامات الذكاء الاصطناعي لمساندة ذوي الإعاقة في المشاريع التقنية وريادة الأعمال، وترجمة لغة الإشارة بالذكاء الاصطناعي.
وتناول المحور الثاني الحديثَ عن أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أساسٌ لاقتصاد مزدهر واستخدامهم للفرص المتاحة والوصول إلى بيئة العمل المناسبة من خلال تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل.
واستعرض الخبراء في المحور الثالث الحديث عن الاستثمار والتمويل لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وإنتاج واستثمار برامج ومبادرات نوعية لذوي الإعاقة تسعى إلى تحسين فرص العمل لهم نحو إدماج مالي واقتصاد أفضل لذوي الإعاقة.
واختتم الملتقى يومه الأول بورش عمل عن "التدخل المبكر في التأهيل الطبي للأطفال من ذوي الإعاقة الحركية" و"منهجيات العلاج الإرشادي الروائي من منظور الجينوغرام الأسري".
يشار إلى أن الملتقى حضر فعالياته المدير العام لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية "عبدالرحمن المقبل"، وعدد من المسؤولين والمهتمين في برامج ذوي الإعاقة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.