إمام المسجد النبوي: للقرآن في رمضان تأثير على القلوب بسبب ضعف نوازع الشر

وقال: جميع المسلمين يفرحون ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلمان الفارسي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس إنه «قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر فرض الله صيامه وجعل قيام ليله تطوعًا, فمن تطوع فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه, ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة, وهو شهر الصبر , والصبر ثوابه الجنة, وهو شهر المواساة, وهو شهر يزاد رزق المؤمن فيه, من فطر صائمًا كان له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه» , قيل: يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم قال: «يعطي الله هذا الثواب من فطر صائمًا على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء ومن أشبع صائمًا كان له مغفرة لذنوبه وسقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئًا, وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار , ومن خفف عن مملوكه فيه أعتقه الله من النار».