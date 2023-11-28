"ابن حثلين": معرض إكسبو الدولي 2030 باب واسع لتعريف العالم بثقافتنا الأصيلة وموروثها المتنوّع

رفع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، والشعب السعودي كافة، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.