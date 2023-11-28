"ابن حثلين": معرض إكسبو الدولي 2030 باب واسع لتعريف العالم بثقافتنا الأصيلة وموروثها المتنوّع

رفع رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، والشعب السعودي كافة، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.
وأكد ابن حثلين: "إن المملكة العربية السعودية تحظى بإرث عريق، لافتًا إلى أن معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض سيمثل بابًا واسعًا لتعريف العالم بثقافتنا الأصيلة وتنوعها الضخم من موروثها الكبير والمتنوّع.
وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل أن زوار معرض إكسبو الدولي 2030 سيرون قيم الأصالة السعودية. وأشار ابن حثلين إلى أن المعرض يأتي امتدادًا لتاريخ عريق تم ترسيخ قيمه الطويلة من على ظهور الإبل.