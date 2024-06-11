بخدمات نوعية.. "المستشفى الافتراضي" يعزز رعاية الحجاج بـ 100 خدمة طبية عن بُعد

أكد مدير إدارة البنية الرقمية للحج والعمرة المهندس إياد فلمبان أن مستشفى الصحة الافتراضي من المشاريع التي استثمرت فيها وزارة الصحة، وهي فريدة من نوعها على مستوى العالم وتقدم العديد من الخدمات المتنوعة التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى بتقديم استشارات في الحالات الحرجة والتخصصات الدقيقة.