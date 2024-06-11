بخدمات نوعية.. "المستشفى الافتراضي" يعزز رعاية الحجاج بـ 100 خدمة طبية عن بُعد

أكد مدير إدارة البنية الرقمية للحج والعمرة المهندس إياد فلمبان أن مستشفى الصحة الافتراضي من المشاريع التي استثمرت فيها وزارة الصحة، وهي فريدة من نوعها على مستوى العالم وتقدم العديد من الخدمات المتنوعة التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى بتقديم استشارات في الحالات الحرجة والتخصصات الدقيقة.
وفي التفاصيل، قال "فلمبان" عبر مداخلة هاتفية على قناة "السعودية": إن مستشفى الصحة الافتراضي يقدم العديد من الخدمات المتنوعة؛ منها استشارات الجلطات الدماغية وهذه الخدمة فيها إنقاذ حياة.
وأضاف أنه في حال وجود حالات جلطات دماغية يمكن أن يكون المريض في المستشفى ويكون الأخصائي أو الاستشاري موجوداً في مستشفى الصحة الافتراضي؛ لتقديم الخدمة اللازمة بأسرع وقت وألا تتجاوز الأربع ساعات والتي تعرف بالـ golden hour للحفاظ على حالة المريض وعدم تطور الحالة.
وأشار إلى أن الخدمات التي قدمها مستشفى الصحة الافتراضي خدمة الاستشارات عن بعد، حيث تقدم عن طريق المستشفيات المتخصصة في المشاعر المقدسة، وتقدم الاستشارات للتخصصات الدقيقة عن طريق الصحة الافتراضي بشكل كامل.
وزاد أن هناك أيضاً خدمة العناية الحرجة عن بُعد، وهي تساعد على تسهيل مهمة دعم التخصصات والحالات النادرة عن طريق الاستشاريين المتخصصين في مستشفى الصحة الافتراضي، مضيفاً أنه يوجد أيضاً خدمة تخدم التخصصات الدقيقة تقدم للمنومين في المستشفيات عن طريق مستشفى الصحة الافتراضي.
يُذكر أن مستشفى صحة الافتراضي يدعم 170 مستشفى حول المملكة، كما يُقدم المستشفى 29 خدمة صحية تخصصية أساسية، بالإضافة إلى 73 خدمة تخصصية فرعية، ويعمل فيه أكثر من 150 طبيباً وطبيبة بقدرة استيعابية تتجاوز 480 ألف مريض سنوياً.
ويعد مستشفى "صحة" الافتراضي الأكبر من نوعه على مستوى العالم والأولى على مستوى الشرق الأوسط، وهو من المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي التي تخدم رؤية 2030.