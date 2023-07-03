"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والري والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على جازان وفرسان والدرب وبيشة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.