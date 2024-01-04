منتدى مستقبل الدفاع ينطلق على هامش معرض الدفاع العالمي 2024 مطلع فبراير القادم

وفي اليوم الثالث، سيتم الحديث عن خطوات تطوير التقنيات المدنية والعسكرية وتحقيق التعاون بينها، حيث سيتم الحديث عن هذا المحور مع القائد السابق للعمليات الخاصة في الجيش الأسترالي الجنرال آدم فيندلي، ورئيس روتاري وأنظمة التحكم لشركة "لوكهيد مارتن" ستيفاني هيل، التي تناقش تحويل الطيران والدفاع للقرن الحادي والعشرين، كما سيتحدث السير ستو أفا المدير العام لإستراتيجيات التدريب في "بي أيه إي سيستمز" الذي سيلقي الضوء على مستقبل التفاعل بين القدرات البشرية والتقنية.