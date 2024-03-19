"صحة مكة" تنعى "الخروبي" مؤسس البرنامج التطوعي الصحي بالحج

وقد أكد- رحمه الله- أن العمل التطوعي بمكة المكرمة أولى من أي مكان في العالم، وكانت الفكرة "لماذا لا يكون هناك عمل تطوعي مثل الكشافة؟"، وفعلاً تحقق ذلك، وحقق نجاحات في العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن.