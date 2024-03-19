"صحة مكة" تنعى "الخروبي" مؤسس البرنامج التطوعي الصحي بالحج
نعت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أمس الدكتور أحمد محمد الخروبي، مساعد المدير العام لتجربة المستفيد بصحة مكة المكرمة، الذي تُوفي أمس الثلاثاء.
وقالت صحة مكة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تتقدم مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بصادق العزاء والمواساة في وفاة الدكتور أحمد محمد الخروبي، مساعد المدير العام لتجربة المستفيد بصحة مكة المكرمة. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".
وبدأ المرحوم -بإذن الله- الدكتور أحمد محمد الخروبي، مساعد المدير العام لتجربة المستفيد بصحة مكة المكرمة، حياته المهنية مديرًا لمستشفى الملك فيصل الششة، وكان مهتمًّا بالعمل التطوعي بالصحة، وأسس البرنامج التطوعي الصحي بالحج.
وقد أكد- رحمه الله- أن العمل التطوعي بمكة المكرمة أولى من أي مكان في العالم، وكانت الفكرة "لماذا لا يكون هناك عمل تطوعي مثل الكشافة؟"، وفعلاً تحقق ذلك، وحقق نجاحات في العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن.