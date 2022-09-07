بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز.. علاج "دوالي الحوض" باستخدام اللفائف المعدنية الدقيقة

وأبان أن تقنيات الأشعة التداخلية باستخدام القسطرة تحت استرشاد الأشعة الصوتية والفلورية من أحدث الطرق العلاجية لدوالي الحوض؛ إذ يتوافر العديد من تقنيات العلاج، منها إغلاق الوريد المتسبب في الدوالي باستخدام اللفائف المعدنية الدقيقة، أو من خلال حقن مادة صمغية أو تصلبية. ويتم الوصول لتلك الأوردة من خلال فتحة دقيقة بالجلد لذراع المريض، لا تتجاوز 2 ملم، لا تترك علامات جراحية على الجلد.